Zelenski insiste en crear zona de exclusión aérea ante invasión rusa: "En el futuro será muy tarde"

En los últimos días, Rusia ha señalado a Estados Unidos y a Ucrania de estar creando armas biológicas. Desde la Casa Blanca, rechazaron esta acusación, así como el presidente Volodímir Zelenski, quien teme que justo ese sea el próximo método de ataque a su país.

“Nos acusan, otra vez a nosotros, que supuestamente estamos desarrollando armas biológicas, supuestamente, estamos preparando un ataque químico. Esto me preocupa mucho porque nos han convencido, repetidamente, si quieres saber los planes de Rusia, mira de lo que Rusia acusa a otros. Ellos, que son capaces de esto”, expresó el mandatario ucraniano.

Publicidad

En repetidas ocasiones, Zelenski le ha pedido a la OTAN crear una zona de exclusión aérea que impida a aviones de Rusia sobrevolar, e incluso derribarlos sobre sus territorios.

En conversación con el aliado británico de Noticias Caracol, Sky News, el mandatario se refirió al tema.

Publicidad

“Ellos quieren que nos sintamos como animales porque han bloqueado nuestras ciudades, las ciudades más grandes, porque no quieren que nuestra gente tenga comida y agua, ayer, por ejemplo, los niños en Mariúpol murieron”, declaró Zelenski.

Cuando se le preguntó al presidente de Ucrania cómo podría detener esta situación, esto respondió: “No podemos pararlo solo nosotros, el mundo debe estar unido alrededor de Ucrania, pero es aún muy lento, solo puedes sentirlo si estás aquí, porque la gente en Europa y en Estados Unidos está lejos de Ucrania, lejos del corazón de esta tragedia y no pueden entender los detalles, no están peleando aquí”.

Publicidad

Volodímir Zelenski fue reiterativo sobre la necesidad de crear un zona de exclusión aérea por parte de la OTAN.

“De lo que estamos hablando es de una zona de exclusión aérea, ustedes pueden decidir si cerrar o no, si están unidos en contra del nazismo y de este terror, tienen que cerrar, pero sabemos exactamente que ahora todo está muy mal y en el futuro será muy tarde. Créeme que, si esto continúa de esta forma, terminarán cerrando los cielos, pero ya habremos perdido millones de personas”, indicó.

Publicidad

El Gobierno ucraniano afirmó que, en dos días, unas 100.000 personas han sido evacuadas de las ciudades sitiadas.