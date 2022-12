¿Compra o vende productos por internet? Pilas con esta nueva modalidad de estafa

Fernando Zuleta, quien vive en Medellín, Antioquia, quería vender su camioneta a través de un portal de ventas por internet. Lo que jamás se imaginó fue que su carro ya estaba en venta en esa misma página, pero en otra ciudad, y con un precio muy inferior.

“Empecé a hacer un sondeo de a cómo estaban los vehículos para el precio y me encuentro que mi camioneta está publicada en Bogotá”, indicó la víctima.

Alertado sobre esta situación se puso en contacto con la persona que ofertaba el vehículo de su propiedad y la respuesta fue de un total descaro.

“Me dijo sí bueno, acércate a Western Union y consigna un depósito de 4 millones para continuar con el trámite. Pero apenas le pedí que me mandara la copia de la matrícula para verificar lo que me estaba diciendo ya no volvió a responder”, narró Zuleta.

Expertos en seguridad informática, como Julián Tejada, señalan que es muy fácil acceder a portales de venta libre con información falsa.

“La legislación colombiana es débil en ese tema, entonces es muy fácil que cualquier persona pueda suplantar a otra en internet. Lo recomendable es que las mismas personas se protejan, cambien contraseña”, indicó Tejada.

Según la Policía, durante este año, en Medellín, Antioquia, se han reportado 110 casos similares y 22 delincuentes cibernéticos han sido capturados. Mientras tanto, el carro de Fernando sigue en venta en una falsa oferta en internet.