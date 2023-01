Conozca a Brandon, un joven al que la música le salvó la vida tras sufrir un accidente de tránsito

Este joven es un ejemplo de superación, pues gracias a la música, dejó atrás una fuerte dificultad motriz.

En Armenia, Quindío, vive Brandon Orozco, un joven de 17 años que, pese a un accidente que lo dejó con dificultades motrices, ahora se prepara para llegar a ser uno de los mejores músicos de Colombia.

Brandon encontró en la música la forma de recuperar parte de su movilidad, luego de un accidente de tránsito, el cual lo dejó con dificultades para caminar.

Andrea Roa, madre del joven, habló sobre las heridas que sufrió tras el trágico hecho: “Se fracturó la tibia, perdió un trozo de hueso y eso es lo que le dificulta la mejoría, pues este no creció. Se le hizo un implante óseo, pero no ha dado resultados. A pesar de todo, ha salido adelante”.

Pese a que el accidente afectó su movilidad, Brandon asegura que no le limitó sus sueños de seguir adelante: “Alguna vez yo estaba por ahí cantando desprevenido y un profesor me dijo que me podía ayudar a perfeccionar mi técnica”.

Ese día, uno de los profesores de la fundación Armenia Canta, lo invitó a hacer parte de las clases de música, asegurándole que esta sería una herramienta que podía ayudar en su recuperación, así lo relató Mónica Catalina Arias, coordinadora de la fundación.

“Inicialmente fue un tema complejo, pues él estaba en una cama. La música es un instrumento que motiva a cualquier persona, entonces nosotros siempre estamos pendientes de él, o lo llamamos para que no falte a las clases”, dijo Mónica.

Desde ese día, todos los miércoles, Brandon Orozco viaja desde La Tebaida, en Quindío, para llegar hasta la sede de la fundación, situada en el norte de Armenia. Allí, varios de sus compañeros lo esperan para practicar piano, guitarra y acordeón. La música le enseñó que no hay límites.

Ahora, con ese mismo amor y respeto, Brandon asegura que seguirá practicando junto con sus demás amigos de la fundación para llegar a ser uno de los mejores músicos profesionales y representar a Colombia en el mundo entero.