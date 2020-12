El amor en tiempos de pandemia: esta pareja se casó desafiando todos los obstáculos

Dos jóvenes enamorados desafiaron la pandemia y se casaron con tapabocas, amor y medidas de bioseguridad. Sus invitados llegaron a la ceremonia, pero de manera virtual.

Y a pesar de las cuarentenas, los pico y género y otras prohibiciones, e incluso la advertencia de muchos, decidieron darse el sí.

“Estábamos en pico y género y nos tocó pedir un permiso a la notaría por si en la calle me cogía la Policía. Nos tocó virtual, una ‘zoom boda’. El notario con su máscara, con todos sus protocolos, la distancia, una mesa grande, cuánta gente había en pantalla. Pero eso no se siente igual, no es lo mismo, además tocó capacitar a las familias en el zoom”, explica Cristian Bastidas, el esposo.

Casarse fue una prueba, pero llegaron otras.

“El primer mercado preciso nos tocó en ese momento en pico y cédula, entonces ese día me tocaba salir a mí. Yo fui el mercado mientras hacíamos una videollamada o yo le mandaba las fotos de los productos que ella necesitaba, ella me respondía y me dirigía lo que necesitábamos para comprar”, agrega Cristian.

El otro desafío que enfrentó esta pareja recién casada en plena pandemia fue el trasteo, prohibido de mayo a julio.

“Imagínate, nosotros vestidos de gala, Cristian encorbatado todo y con cinco maletas cada uno. Pues los celadores pensamos que veníamos de viaje: ‘no, no, nos acabamos de casar’; explicarle el tema todo el mundo”, recuerda Juliana.

Ellos dicen que casarse en medio de la pandemia no es una locura, y que el matrimonio es una aventura en cualquier momento.

Y es que según el Colegio de Notarios, los matrimonios han bajado en este 2020.

“Obviamente que disminuyeron ostensiblemente por efectos de la pandemia en razón a que la pareja no se puede movilizar fácilmente. Segundo, no pueden celebrar la fiesta normal, la fiesta familiar, no pueden tener el viaje de bodas. Eso ha limitado mucho, la mayoría de parejas toman la decisión de aplazarlo hasta que se supere en buena parte toda la pandemia”, indica Álvaro Rojas, presidente del Colegio de Notarios.

Y en materia de divorcios, ¿cómo va el 2020?

“La situación del divorcio es diferente porque la pareja no tiene que acudir a la notaria, entonces eso está en condiciones normales”, explica Rojas.

Cristian y Juliana dicen que están felices esperando a realizar la fiesta que pagaron y que la pandemia les aplazó.