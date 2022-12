El video que puso en aprietos a la hermana del otrora ‘Patrón de Bello’

La opinión de Lina María Quintero Arango sobre el proceso de paz de Colombia se convirtió en una pesadilla para la joven de 26 años.

Lina, comunicadora social de la Universidad Eafit, levantó ampolla con sus palabras en un video publicado en Facebook, que titula “ #NOCREOENSANTOS #NOCREOENLASFARC ”.

Luego de mostrar su posición en contra del proceso que lleva el Gobierno con esta guerrilla en La Habana, el video la puso en medio de la polémica, ya que muchos la interpretaron como una activista del Centro Democrático, puesto que publicó su opinión el día de la firma del acuerdo y simpatizantes de partido la replicaron.

Otros, como Gustavo Petro, criticaron el hecho de que ella es hermana a de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, más conocido como el ‘Patrón de Bello’, heredero de Bellanita de Transportes S.A, quien es reconocido por haber sido un paramilitar y quien pagó siete años y seis meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.

Prensa volvió viral mensaje contra la paz de la hetmana de uno de los paramilitares más sanguinarios de Colombia pic.twitter.com/TeoeBg7Jqn — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 25, 2016

Sin embargo, en otro video, Lina aclaró con vehemencia que hace más de 20 años no habla con su hermano, que además tienen parentesco con él solo por uno de sus padres y que él ya pagó por sus delitos y asevera que no debe ser juzgada por su familia, que ella no tiene antecedentes penales ni nunca le ha hecho nada malo a nadie y defiende que ella, como cualquier colombiano, tiene todo el derecho a decir lo que piensa.