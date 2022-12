Funcionarios de EE. UU. culpan del virus ‘WannaCry’ a Corea del Norte

Empleados de inteligencia y expertos del sector privado aseguran tener evidencia técnica que inculpa al régimen de Kim Jong-un.

Sin embargo, según la agencia europea de policías - Europol, es "muy pronto" para especular sobre los autores de este ciberataque, que no fue reivindicado. "La investigación continúa", dijo un portavoz, Jan Op Gen Oorth.

Según Europol, la cantidad de direcciones IP infectadas era el martes por la mañana de 165.000, lo que representa una disminución de 38% en relación a las 226.800 registradas el domingo.

El lunes por la noche, el consejero especial del presidente estadounidense Donald Trump para la Seguridad Interior, Tom Bossert, estimó en más de 300.000 la cantidad de ordenadores infectados en unos 150 países. Aseguró que el gobierno estadounidense no se vio afectado.

Especialistas de seguridad informática en Corea del Sur, en Estados Unidos, Rusia e Israel apuntan a Corea del Norte, aunque no haya de momento ninguna prueba.

Simon Choi, director de la empresa de seguridad informática Hauri, con sede en Seúl, explicó el martes a la AFP que el código utilizado por el ataque muestra numerosas similitudes con códigos anteriores de pirateos atribuidos a Corea del Norte, en particular contra el de Sony Pictures en noviembre 2014 o el Banco Central de Bangladesh en febrero 2016.

Es posible que haya nuevos ataques, advirtió Choi, "en particular porque, a diferencia de los ensayos balísticos o nucleares, (los norcoreanos, NDLR) pueden desmentir su implicación en los ataques lanzados desde el ciberespacio y quedar impunes".

"Vi signos el año pasado de que el Norte preparaba ataques con programas que reclaman rescate o que incluso ya había comenzado a lanzar esos ataques, en dirección de algunas compañías surcoreana", agregó citando el robo de datos de 10 millones de usuarios de Interpark, página de e-commerce surcoreana, por el que se pidió un rescate de 3 millones de dólares.

El lunes, Neel Mehta, investigador de Google, divulgó en internet el código de una computadora que mostraba similitudes entre el virus "WannaCry" y otra serie de códigos de pirateos atribuidos a Corea del Norte.

El ciberataque que hizo daño a 300 mil computadores, desde el viernes, es idéntico a uno lanzado por el grupo Lazarus, que consiste en un grupo de piratas informáticos de Pyongyang.