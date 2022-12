“Guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento”, advierte Corea del Norte en la ONU

Aumenta la tensión entre el gobierno de Pionyang y Estados Unidos. Países de la región piden una salida pacífica al conflicto.

"Si Estados Unidos se atreve a recurrir a una opción militar, la República Popular Democrática de Corea está lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra”, declaró el embajador norcoreano Kim In Ryong, en una conferencia de prensa celebrada al término de una asamblea de las Naciones Unidas.

"Tendremos la más dura reacción contra los provocadores", agregó el diplomático.

La declaración se produjo luego de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, advirtiera a Pyongyang sobre no poner a prueba la "determinación" de Washington.

Pence, que visitó recientemente Corea del Sur, también afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa".

"Estas dos últimas semanas, el mundo ha sido testigo de la fuerza y determinación de nuestro nuevo presidente durante operaciones llevadas a cabo en Siria y Afganistán", declaró Pence en referencia al bombardeo estadounidense contra una base aérea del régimen sirio y al lanzamiento de una superbomba contra yihadistas en Afganistán.

La comunidad internacional teme que el régimen de Pionyang haga un sexto ensayo nuclear, desafiando la prohibición mundial que pesa sobre estos.

Trump le pide a Kim Jong-Un “portarse bien”

En medio de la tensión, el presidente estadounidense Donald Trump le aconsejó "portarse bien" al dirigente norcoreano Kim Jong-Un.

"¿Tiene usted un mensaje para Kim Jong-Un?", preguntó un periodista al presidente republicano, que participaba en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en los jardines de la Casa Blanca.

"Portarse bien", respondió Trump.

