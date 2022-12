Incendio consumió siete viviendas en el oriente de Cali

Hacia las 2:29 a.m. de este miércoles 14 de octubre se presentó un incendio estructural en la calle 88 con carrera 7, barrio Puerto Nuevo, ubicado en el oriente de Cali. El fuego se apoderó de siete viviendas y amenazó con consumir el vecindario completo.

"Sentí mucho calor y cuando todo esto estaba prendido por detrás lo que hice fue buscar las llaves, abrir la puerta y salir corriendo", narró Relfa Hidrobo, afectada.

El desespero de los habitantes del sector aumentó e intentaron ayudar de varias maneras, pero sus esfuerzos fueron infructuosos ante las llamas.

A las 2:40 a.m., los socorristas lograron rescatar a dos personas de la tercera edad, entre ellos un hombre de 72 años que presentó quemaduras de primer y segundo grado en cabeza, rostro, brazos y pies, aproximadamente en un 20 % de su cuerpo. Este fue trasladado por los bomberos al Hospital Universitario del Valle.

"Ellos corrieron hacia los solares y allá lograron escapar un poco del calor pero las llamas lograron afectar a una persona de sexo masculino en sus miembros inferiores", manifestó el sargento Antonio Montenegro, comandante de Bomberos de Cali.

Un panorama desolador quedó para los propietarios de las viviendas, dicen que en 20 minutos perdieron todo lo que construyeron en su vida.

"Tristeza, melancolía porque todo lo perdí, así como estoy salí", añadió Gabriel Hidrobo, afectado.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali controló la emergencia hacia las 3:30 a.m. con tres máquinas, un carrotanque, una ambulancia y 20 unidades.

Peritos del cuerpo de socorro investigan las causas de la conflagración.