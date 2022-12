Indignación en Medellín: un policía le disparó a un perro

En una cuadra del barrio Buenos Aires murió un perro, que según su dueña recibió un disparo de un Policía.

“Los agentes estaban mirando un celular y lo primero que hicieron apenas lo vieron fue dispararle”, cuenta la dueña del perro.

La dueña del perro afirma que los agentes le ofrecieron dinero una vez ocurrió el hecho.

“Dijeron que cómo íbamos a hacer, que ellos me pagaban 20 mil pesos. Una vida no se paga es una vida de un perro y donde no hubiera sido el perro pudiese ser yo o niños que estaban en toda la entrada, simplemente lo sacaron de aquí con chaqueta le taparon el nombre y el número que corresponde a él”, relata la mujer.

La Policía Metropolitana de Medellín ya está investigando lo sucedido.