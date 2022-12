Materiales que se usaron en puente de Chirajara serán sometidos a pruebas de laboratorio

De esta forma se busca determinar su calidad y resistencia. No se descarta contratar expertos internacionales y vincular a facultades de ingeniería del país.

Entre los escombros, seis expertos de la Fiscalía están recopilando parte de los materiales con que se construyó el viaducto.

"Todos esos elementos ya han sido recaudados", señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Así se desplomó el puente:

“Columnas no soportaron el esfuerzo”: nuevo video revela detalles... Al concreto, al acero y a los perfiles metálicos hay que hacerles básicamente pruebas de calidad y resistencia, así lo explica la ingeniera Nancy Torres, experta en materiales y estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Ella asegura que "a los concretos se les hace pruebas de ensayo y comprensión, ensayo de módulo elástico para evaluar la rigidez, otros ensayos pueden ser de durabilidad".

Las pruebas al acero y los perfiles metálicos también aportarán información para establecer por qué colapsó el puente en Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, una tragedia que dejó nueve personas muertas.

"Esos perfiles tienen soldaduras entonces se les deben hacer pruebas de rayos x para mirar la soldadura, la calidad y también se pueden sacar probetas de las vigas para mirar la resistencia de la tensión", agrega la experta.

Así se podrá definir sí la estructura estuvo bien o mal construida.

"Un material puede fallar porque no esté cumpliendo con lo especificado en los requisitos de diseño, que no contenga el acero, el esfuerzo de afluencia especificado en el requisito de diseño o el concreto no cumpla con la resistencia o rigidez", sostiene Torres.

“Escuché que eso comenzó a caer y salí corriendo”: sobreviviente de... La Agencia Nacional de Infraestructura le adjudicó en el 2010 a Coviandes el contrato para realizar la doble calzada del sector El Tablón - Chirajara.

Coviandes creó una gerencia del proyecto que se conoce como Coviandina, que subcontrató con Tradeco, una compañía mexicana especializada en infraestructura. Un año después, el contratista -cuyo dueño principal es el Grupo Aval- lo canceló.

Es aquí en donde aparece Gisaico, empresa antioqueña especializada en la realización de puentes, que a su vez subcontrata a ICMO y VSL. La primera, encargada de la estructura metálica del puente y la segunda, proveedora del cableado de la estructura que colapsó.