No piensa renunciar: Saúl Cruz reapareció en los pasillos del Congreso

Subsecretario del Senado se notificó de la suspensión temporal de la Procuraduría, luego de inventarse una agresión de un equipo de Noticias Uno.

El funcionario que fue suspendido provisionalmente por tres meses reiteró sus disculpas con Noticias Uno y con los congresistas a quienes engañó. Y dijo sentirse tranquilo.

“Mi corazón está tranquilo. Lo que tuve que decir, lo digo en la carta y no puedo decirles más porque necesariamente tengo que esperar la investigación”, señaló.

Al preguntársele si se disculpaba con los congresistas por lo que dijo en la plenaria, agregó que “lo que dije en la carta lo vuelvo y repito que di las disculpas públicas, lo mismo lo hice con el señor camarógrafo y el señor de Noticias Uno”.

Senadores se excusan con Noticias Uno por falsa acusación de Saúl... Afirmó que no solicitó vacaciones para evadir el escándalo que desató su mentira ante la plenaria del Senado.

“Eso lo había hecho con anterioridad tenía unas vacaciones programadas”, señaló.

Y agregó que no piensa en renunciar.

“Dedicarme a ciertas cosas: leer, preparar la defensa y mirar la manera cómo salgan las cosas”, expresó.

Cruz llegó al Capitolio acompañado por la misma funcionaria que lo acompañaba en el momento en que fingió la agresión por parte de un camarógrafo de Noticias Uno, como fue registrado por ese equipo periodístico.