Pasajero de United Airlines fue sacado a rastras de un avión por lío de tiquetes sobrevendidos

El video que muestra la abusiva expulsión se hizo viral en redes sociales. Allí, la indignación hace eco y amenaza la imagen de la compañía en Asia.

Gritos indignados acompañan las imágenes que muestran a tres policías abordando al hombre que ya se hallaba sentado en un asiento del avión.

El hombre comienza a protestar cuando uno de los agentes lo toma a la fuerza, y luego aparentemente se golpea contra el portabrazos del asiento. Posteriormente, el pasajero es tirado al suelo y arrastrado de manera inmisericorde hacia la salida.

El pasajero fue identificado por los medios estadounidenses como un médico de origen vietnamita que por décadas ha vivido en Estados Unidos.

La expulsión ocurrió el domingo en un vuelo de United Express de Chicago a Louisville, Kentucky, una de las ocho líneas regionales filiales de United.

La línea aérea se disculpó 48 horas después de ocurrido el incidente. "Presento mis más sinceras disculpas al cliente que fue brutalmente bajado del avión, nadie debería ser tratado de ese modo", dijo en un comunicado Oscar Muñoz, director general de la empresa.

"Asumimos nuestra responsabilidad y tratamos de arreglar las cosas", añadió Muñoz.

La indignación se reflejó en las redes sociales Twitter y Facebook, donde la palabra "United" marcó tendencia.

La compañía había explicado el domingo que debió pedir a voluntarios que cedieran sus asientos en el vuelo y al no presentarse alguno, designó de oficio a un pasajero. Agregó que el personal aéreo llamó a la policía después de que un pasajero se negara a bajar del avión.

Controvertida reglamentación

Las aerolíneas estadounidenses están autorizadas a forzar a pasajeros a abandonar vuelos sobrevendidos, a cambio de una compensación, si no hay suficientes voluntarios, según el departamento de Transportes.

Un video posteado desde un teléfono inteligente de uno de los pasajeros muestra a tres oficiales de policía del Departamento de Aviación de Chicago forcejeando con el hombre de mediana edad.

"¡Oh Dios, mira lo que le hiciste!", se puede escuchar que dice una pasajera.

Las imágenes generaron molestia también en China donde tras ser reproducidas en Weibo, una red social parecida a Twitter, después de que reportes iniciales señalaban que el hombre era de origen chino.

El incidente recibió más de 120 millones de visitas y 80.000 comentarios.

"¡Sinvergüenza! Nosotros no lo olvidaremos. ¡Chinos de origen alrededor del mundo por favor boicot a United Airlines!", escribió una persona.

United Airlines dice ser el mayor operador hacia China, con más vuelos directos a ciudades chinas que cualquier otra línea aérea, de acuerdo son el sitió de Internet de la compañía.

"Revisión exhaustiva"

El Departamento de Aviación de Chicago dijo el lunes por la noche en un comunicado que el incidente "no fue conforme a nuestro procedimiento estándar de funcionamiento y las acciones del oficial de seguridad de la aviación no son avaladas por el Departamento".

El agente "entró en licencia efectiva" a partir del lunes y caso será objeto de una "revisión exhaustiva", añadió.

El Departamento de Transporte agregó el martes que esta revisando las acciones de United "para determinar si la aerolínea cumplió con las reglas de sobreventa".

Este es un ejemplo más de la información negativa de United en la prensa y de la cobertura en las redes sociales, luego de un incidente en marzo en el cual dos adolescentes fueron impedidas para abordar un vuelo en Denver porque vestían mayones.

En ese momento la línea aérea defendió su decisión diciendo que las adolescentes volaron con boletos gratuitos o de descuento que exigían códigos de vestimenta.

Pasajeros "perturbados"

El pasajero Tyler Bridges, quien posteó imágenes del incidente del domingo, dijo que el hombre parecía estar sangrando después de su encuentro con los oficiales.

También posteó un video mostrando al hombre corriendo de regreso en el avión, repitiendo, "Tengo que ir a casa". Parecía estar preocupado y desorientado.

El hombre describió la reacción de los demás pasajeros como "perturbada", al agregar que los "niños estaban llorando".