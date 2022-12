¡Pilas! Estos son los cierres viales por obras civiles en Medellín

Cuatro eventos y seis obras cambiarán la forma de movilizarnos esta semana. Esté atento:

Obras civiles:

1. A partir de las 8:00 a.m. del lunes 16 hasta el 20 de marzo, habrá cierre parcial (las 24 horas) del carril izquierdo de la calzada oriental de la Autopista Sur (carrera 64) entre las calles 42 y 36, para realizar sondeos correspondientes al proyecto Parques del Río, fase 1.

2. A partir del lunes 16 de marzo, habrá cierre parcial de la Transversal Superior con la calle 10, por obras de valorización de El Poblado.

3. Desde el lunes 16 de marzo hasta el 30 de junio, entre las 8:30 a.m. y 5:30 p.m. habrá ocupación parcial del carril adyacente al anillo interno de la glorieta de la Avenida 80 con la calle 1, sector La Mota por ampliación de la glorieta.

4. Desde este viernes y hasta el 19 de marzo habrá cierre total del carril oriental y entre el 19 y 28 de marzo del carril occidental de la calzada oriental de la Avenida Regional entre calle 94A (unidad residencial Tricentenario) y la calle 91, por obras del Puente Madre Laura.

5. A partir del lunes 16 de marzo y hasta junio 30, habrá cierres parciales de las siguientes vías por construcción del Bulevar de Castilla:

· Carrera 68 entre calles 98 y 101 y calle 101, entre carreras 67 y 69.

6. Desde la próxima semana habrá los siguientes cierres, por trabajos del proyecto Centro Parrilla:

· Cierre parcial de la Avenida Regional (carrera 62) a la altura de la calle 45, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

· Cierre parcial de la carrera 54, entre calle 54 y carrera 56.

· Cierre total de la carrera 50 (Palacé), entre calles 51 (Bolívar) y 52 (Avenida La Playa), mismo tramos del tranvía.

· Cierre parcial de la carrera 50 (Palacé,) entre calles 53 y 55.

· Cierre total de la carrera 50 (Palacé), entre carreras 46 y 49, mismos tramos del tranvía.

· Cierre total de la carrera 42 (Córdoba), entre calles 49 y 50.

· Cierre total de la carrera 42ª, entre calles 48 y 49

· Cierre total de la calle 54 (Juanambú), entre carreras 54 (Cúcuta) y 56, a partir del jueves 19 de marzo.