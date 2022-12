Yeison Rivas, eliminado en primera ronda de 110 metros vallas

En la sesión de noche, Colombia tuvo que lamentar la eliminación de su único competidor en los 110 metros vallas, Yeison Rivas, que acabó quinto su serie con un tiempo de 13.84.

Clasificaban los cuatro mejores de cada serie y los cuatro más rápidos del global de los restantes, pero Rivas no pudo entrar como uno de los repescados y acabó la primera ronda en el 31º puesto.

"Es un pequeño sinsabor. Esperaba un mejor resultado y una mejor posición. El tiempo (meteorológico) no fue hoy muy bueno", explicó tras correr bajo la lluvia.

"La verdad es que la lluvia no es una excusa porque todos corremos con las mismas circunstancias. Yo cometí un error al tocar una de las vallas. Me dejo un sinsabor, pero a la vez estoy muy contento de estar en unos Juegos Olímpicos. Sé que puedo dar más, espero hacer el próximo año en el Mundial", añadió.