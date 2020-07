Así de fácil usted puede ser víctima de fraude informático

“Los delincuentes han aprovechado este confinamiento para mandar muchos mensajes e intentar hacer fraude. De hecho, el Centro Cibernético de la Policía ha identificado un aumento del 65% en denuncias por delitos informáticos, si comparamos el dato del 2020 con el del 2019, principalmente en hurto por medio informático y en la violación de datos personales”, dice Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria.

¿Cuáles son las modalidades más frecuentes de fraude informático?

Se evidencian aumentos en robos de claves virtuales, de los datos personales de la tarjeta de crédito, a través de enlaces que llegan en correo electrónico o a través de mensajes de texto o incluso a través de correos electrónicos que llevan adjunto un archivo; otra modalidad son llamadas telefónicas que buscan conseguir la información personal de la gente para posteriormente hacer fraude.

¿Cómo protegernos?

Si llegan mensajes de texto o correos electrónicos supuestamente indicando bloqueos, o que necesitas meterte para verificar tu saldo o para desbloquear tu cuenta, lo que tiene que hacer es pensar si ese es el correo institucional del banco que está llegando directamente; tampoco hay que ser presa del pánico, porque muchos de estos mensajes dicen que lo han embargado o le han cerrado la cuenta. No hacer clic en los enlaces sino llamar al teléfono de la entidad financiera a preguntar si de verdad han pasado las cosas que están diciendo en el correo electrónico.

O, por ejemplo, le mandan un enlace y ese enlace lleva a una página que tiene el candadito verde que uno cree que es seguro, pero en realidad es una página que tiene una dirección electrónica mal escrita, que le falta una letra, que tiene un número de más, un signo de más. La clave es que las personas digiten directamente desde su teclado o el teléfono móvil la dirección de manera correcta.

Publicidad

¿Qué tan efectivo es entonces el candado verde?

El candado verde es una condición necesaria, pero no suficiente. Produce tranquilidad para los clientes, pero hoy en día algunos delincuentes están usando páginas fraudulentas con certificados de seguridad. Es decir, páginas donde intentan sacarle información a sus clientes, y esas páginas tienen el candadito verde. Y lo que hacen es cambiar, por ejemplo: ‘usemos el banco de siempre’ y ponen ‘el banco de siemre’, le falta la ‘p’ y la gente no se da cuenta. El mensaje es: está muy bien que se mire el candado, pero no puede ser lo único que se mire. Lo ideal es que uno mismo escriba en el teléfono móvil la dirección electrónica completa para evitar que lo estén llevando a un enlace que no es.

¿Estamos más expuestos ahora que muchos han tenido que incursionar por primera vez en el uso de estas herramientas y plataformas digitales?

El mensaje para ellos es: protejan sus datos personales que son su principal activo: su clave y número de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento de su tarjeta, el número de respaldo que aparece en la tarjeta de crédito, toda esa información que acabo de mencionar nunca su entidad financiera se la va a pedir a través de correo electrónico o una llamada telefónica. Esa información es personal; y si se la piden, tiene que sospechar inmediatamente que algo raro está pasando.

Publicidad

¿Y si se cae en la trampa de los delincuentes?

Lo primero es comunicarse con la entidad bancaria para bloquear los productos, cambiar las claves, alertar a la entidad. Eso puede hacer que el fraude que se está generando no sea tan grande como los delincuentes quieren. Y, adicionalmente, si el fraude se realizó, hay que poner la denuncia ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación. Ellos tienen un portal que se llama ‘A denunciar’, el cual permite interponer denuncias de forma virtual en esta época en que no podemos desplazarnos físicamente. Fundamental, ser muy específicos en esa denuncia y dar detalles de lo que pasó, porque eso puede ayudar mucho a las autoridades.

¿Cómo se blindan los bancos para proteger a sus usuarios?

Los bancos han diseñado una estrategia de cinco componentes que busca proteger a sus clientes. Se ha hecho una inversión muy importante en la lucha contra el cibercrimen, capacitando el capital humano, comprando tecnologías, inversiones que llegan a 192 mil millones de pesos nada más el año pasado. En segundo lugar, se tiene un instrumento que se llama el CSIRT financiero, que es el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, con el que se busca compartir información entre las entidades, con las autoridades, buscando que esa cooperación reduzca o minimice el riesgo de fraude cibernético. Se ha trabajado articuladamente con las autoridades lo que ha permitido debilitar 34 organizaciones criminales en el último año, se han impartido 357 órdenes de captura. Desde Asobancaria se han capacitado 110 fiscales en temas de delitos informáticos. Y el quinto tema son campañas de sensibilización. Es muy importante que las personas tengan presente que su información debe ser resguardada, ellos mismos deben ser garantes de que no caiga ante los delincuentes.