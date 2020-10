Conozca las ventajas de PSE, el botón para hacer sus pagos y compras por internet

En Colombia, toman cada vez más fuerza los sistemas de pagos por medios electrónicos, como es el caso del botón de pagos seguros en línea PSE. Conozca cómo funciona y qué beneficios tiene para el usuario, en esta entrevista con el presidente de ACH, Gustavo Vega.

Qué es PSE

Es un servicio desarrollado conjuntamente con las entidades financieras de tal manera que las empresas puedan ofrecer servicios a sus clientes de manera que ellos puedan pagar utilizando una cuenta en una entidad financiera vinculada al servicio.

Cómo funciona

Usted entra a la empresa, escoge la factura o el producto que quiere comprar. En el momento del pago, está el botón de PSE, selecciona el botón y le da la opción de en qué entidad quiere hacer el pago y, al seleccionar la entidad, el sistema lo lleva automáticamente a un sitio especial de su entidad financiera, donde usted se autentica, da su información personal y el banco le da una opción para usar una cuenta donde tenga sus recursos, para efectuar esa compra o pago. Todo es en línea y en tiempo real. En un proceso posterior, el sistema hace todo el movimiento de los fondos para que la empresa tenga los recursos que usted previamente autorizó.

Beneficios

Le da un servicio oportuno al cliente, le da también seguridad, porque su información no queda en ninguna parte. Le da la conveniencia, porque puede hacer la transacción en la comodidad de la casa o de la oficina, en cualquier horario.

Para las empresas, les da la oportunidad de vender sus productos en línea o de hacer sus recaudos a través de internet, sin necesidad de tener puntos físicos, no tener que manejar dinero en efectivo o documentos.

La historia de PSE

La iniciativa surgió del Gobierno hace varios años, porque quería hacer mucho más eficientes los trámites, facilitarles la vida a los colombianos. Hicieron el análisis, pero se encontraron que muchos de estos trámites requerían un pago, lo que lo hacía más complejo. Cuando las entidades financieras conocieron esa idea, se desarrolló la iniciativa, inicialmente pensando en el sector Gobierno, de manera que hubiera un punto único entre ambos.

La evolución del servicio

Ha tenido fases. Al principio, la gente no confiaba en internet, nadie nos conocía, no estaban todas las entidades financieras incluidas. Fue un proceso gradual. Después vino una etapa de crecimiento. No solo vinculamos Gobierno sino sector privado, para recaudos, principalmente. Después ya empezó el tema de comercio electrónico. A nivel de empresas, los usuarios empezaron a conocerlo. Este año, por la coyuntura, ha tenido un crecimiento exponencial, muy por encima de lo que estábamos presupuestando para el 2020.

Crecimiento de PSE en Colombia

La referencia más importante es la de este año, con corte a septiembre, vemos un crecimiento del 100%. En enero estábamos haciendo 11 millones de operaciones, mientras que en septiembre hicimos 22 millones de transacciones.

Cambio de hábitos de los usuarios

Les gustaba ir a retirar en sitios físicos y pagar en efectivo; pero cuando a usted lo obligan a no salir tiene que buscar mecanismos. ¿Cómo hago para pagar? PSE es una opción. Así es que si tiene una cuenta ya puede hacer pagos y compras. Ejemplo: pagos de impuestos, de vehículos, transporte.

La ventaja del botón es que es multisectorial. No está enfocado en ningún sector específico de la economía sino en cualquier sector de la economía que lo necesite.

Retos a futuro

Un primer reto es que los usuarios que hicieron pagos electrónicos con el botón PSE durante la pandemia se mantengan. Y otro gran reto es mejorar la experiencia. Ahí toca involucrar a las empresas y a las entidades financieras. Que la experiencia sea más fácil, más amigable. Ya estamos trabajando en ello. Y, por supuesto, seguir ofreciendo el servicio a otros colombianos y empresas que hoy no tengan la opción del botón de pagos de PSE.