¿Cumplen los bancos con congelar el cobro de intereses a deudores?

Diego Serrato, usuario de Bancolombia:

Bancolombia había hecho un comunicado donde iba a congelar el cobro de intereses, a mí no me dejaron de cobrar los intereses. Siempre, mensualmente, me los han cobrado. No sé qué pasó ahí, pero Bancolombia no cumplió.

Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria:

“Los periodos de gracia, que es una de las medidas que las entidades financieras han venido otorgando como parte de los alivios a sus clientes, tienen dos características: la primera es que no todos operan igual. El aplazamiento que se da a esa cuota puede contener tanto el aplazamiento solamente del capital, que es como funciona normalmente un periodo de gracia, es decir, del componente de esa cuota, lo que equivale a capital se aplaza, se siguen pagando los intereses de ese tiempo que se está aplazando, que se está dando de gracia; o se aplaza completamente la cuota, en cuyo caso se aplazan tanto los intereses como el capital. En el caso puntual de la persona que hizo la pregunta, lo que ha operado es el aplazamiento del componente capital y eso se da un poco para mejorar el flujo de caja, teniendo en cuenta que las cuotas disminuyen, se siguen pagando intereses, pero el capital no. Ahora, si se necesita tener un mayor flujo de caja porque la situación no ha cambiado o no ha mejorado sustancialmente y, por lo tanto, no se cuenta con ese dinero que se contaba antes para pagar esa cuota completa, lo que se puede hacer es la renegociación de su crédito, eso significa que usted puede pactar una ampliación en términos de plazo de ese crédito de tal forma que la cuota le quede un poco más baja o ajustada a su flujo de caja y pueda también obtener ese beneficio y ese saldo adicional que le permita no tener dificultades a la hora de pagar ese crédito. Esos son los beneficios que se están otorgando, para lo cual invito siempre a que consulten con sus entidades financieras cuáles son las condiciones y los términos de cada uno de esos alivios que, en la coyuntura, se vienen ofreciendo por parte de las entidades financieras”.