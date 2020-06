¿Es legal que los bancos cobren por cuota de manejo o seguros?

Édgar Cárdenas, usuario de Davivienda:

“Me están cobrando cuota de manejo de la tarjeta de crédito. Fui a hacer la solicitud antes de que ocurriera lo de la pandemia y me dijeron que esa era una reglamentación del banco. Igualmente, me está cobrando 1200 pesos mensuales por un seguro, dicen ellos, es obligatorio para la tarjeta de crédito. Les dije que no quería ningún seguro y me respondieron que no era opcional, que era una obligación y que todos los bancos habían impuesto esa medida de tener seguro obligatorio para las tarjetas de crédito. Quiero saber si eso es verdad o mentira, porque de acuerdo con la última reglamentación que pasó en el Congreso de la República, eso ya no se puede cobrar”.

Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria:

“La ley a la que hace mención es la ley 2009 del año 2019. Lo que prevé esa ley es que por el cobro de la cuota de manejo que se paga por productos como las cuentas de ahorro o las tarjetas de crédito, los bancos deben ofrecer de manera adicional un paquete de tres servicios sin costo alguno. Esos servicios están listados dentro de la misma ley y es la entidad financiera quien escoge qué servicios va a prestar por el pago de esa cuota sin que se genere un cobro adicional a sus clientes. Es importante que se entienda que esos los escoge es el banco, la entidad financiera es la que define cuáles son y se actualizan cada mes. Quienes no pagan cuota de manejo no tienen acceso a ese paquete. Es importante que usted verifique con su entidad financiera cada mes qué servicios vienen acompañados de manera adicional en su cuota de manejo sin costo alguno para que usted pueda disfrutar de esos beneficios”.