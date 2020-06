Primer día sin IVA en Colombia: cómo sacarle provecho a esta jornada

“Están enmarcados en reducciones de tasas de interés, en algunos casos del 50% y en otros de tasas inclusive del 0% en compras que se difieran a más de dos meses, es decir que no se generará ningún tipo de interés a esas compras que se difieran incluso a seis, a doce meses”, explicó Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria.

Conocer si su entidad financiera tiene alguna alianza con el lugar comercial en el que quiera hacer su compra sin IVA, puede significar para usted un ahorro adicional.

“La primera recomendación es que verifiquemos con nuestra entidad financiera, la que nos respalda esa tarjeta de crédito, si existe o no una alianza con el comercio donde queremos hacer esa compra (…) ahí podemos tener un beneficio adicional al del descuento del IVA. Si no hay ningún tipo de alianza comercial con esa tienda, lo recomendable es poner la compra a una sola cuota, de tal manera que no se paguen intereses”, sostuvo Rojas.

“Hay alianzas con comercios para que se obtengan descuentos inclusive del 40%. Hay otras entidades que están ofreciendo a sus clientes lo que se conoce como el cashback, que es la devolución de un porcentaje de la compra que se hace”, agregó.

Importante que revise qué tiene descuento, cuántos artículos puede comprar y cuál es monto límite, para que aproveche al máximo este primer día sin IVA en Colombia.

“Existen límites tanto en la cantidad de ítems que se pueden adquirir como de los montos que tienen cada una de las categorías que el Gobierno ha definido que aplican los beneficios. Recordemos que hay siete categorías”, recordó Rojas.

De la mano de los descuentos también está la seguridad en sus compras electrónicas.

“Verifiquemos siempre que estamos en una página segura. En la parte alta de la pantalla hay un candado que debe estar cerrado y en verde, esos son mecanismos de seguridad que protegen a las personas que acceden a ella”, recomendó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria.

Otro consejo para protegerse de los ciberdelincuentes es contar con el servicio de notificaciones.

“Tener activada la notificación de mensajes ya sea al celular o al correo electrónico de cualquier transacción que se haga con nuestras cuentas, ese servicio es muy importante porque esas notificaciones llegan en tiempo real cuando se hace una compra, un pago, una transferencia. Llega un mensaje de texto o un correo y nos avisa que se está efectuando una compra (…) si no somos nosotros los que la estamos haciendo, hay que comunicarse de manera inmediata con la entidad financiera para ponerla en conocimiento, se bloquean las tarjetas, se revierte esa transacción y se cambia la tarjeta, las claves”.