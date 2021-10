A escasos metros de estación de Policía, motoladrones robaron a una mujer y la tiraron al piso

En varios sectores de Bogotá, la ciudadanía ya no sabe ni a qué hora salir por cuenta de los ladrones que no dan tregua. En la localidad de Barrios Unidos, detrás de la estación de Policía, una mujer fue violentamente atacada por motoladrones. Uno de los delincuentes, no contento con robarla, la tumbó al piso.

Ocurrió en el barrio San Fernando y, según los habitantes del sector, no es el primer caso que se registra a escasos metros de la Policía.

En Engativá, roban en motos, bicitaxis y miden llaves en la noche y horas de la madrugada.

En video de seguridad quedó registrado cómo un ciudadano por salvarse de los ladrones, que dicen son los mismos, salió corriendo para evitar el hurto.

De otro lado, en el barrio La Favorita de la localidad Los Mártires, centro de Bogotá, criminales desocuparon un local de llantas y baterías para carro.

Los afectados aseguran que las pérdidas por el hurto ascienden a los 100 millones de pesos.