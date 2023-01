A falsos funcionarios del acueducto no les importó amarrar y robar a mujer con un recién nacido

Se llevaron electrodomésticos, dinero e incluso se pusieron la ropa que encontraron en la vivienda, ubicada en el sur de Bogotá.

La víctima creyó que por los uniformes que llevaban puestos trabajaban con la empresa de acueducto.

Publicidad

“Golpearon, solicitaron un recibo, como les dije que no tenía recibo me pidieron una coquita con agua para echarle al registro. Cuando me di la vuelta para traer la coca con agua una de las personas me encañonó con un revólver y me llevó para la habitación principal”, relató la joven madre.

“Me amarró los pies, las manos, y mi tía que estaba conmigo también fue amarrada y estábamos en la habitación con mi bebé”, agregó.

Durante una hora los ladrones revolcaron la casa y en el botín, según la mujer, se llevaron incluso celulares dañados y sin batería.

Luego se marcharon en un taxi.

Publicidad

Las víctimas denunciaron que las autoridades tardaron en llegar y no pasó nada.