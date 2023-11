A familia en Bogotá la han tenido tres días deambulando con un cuerpo

Una familia en Bogotá afirma ser víctima de una verdadero paseo de la muerte. Por falta del documento de acta de defunción no han podido sepultar a Yency Arias, quien falleció el sábado 4 de noviembre por una complicación de salud.



“Mi hermana falleció el sábado a las 15:05 en la fundación Cardioinfantil. Ella llega a las 12:18 de la tarde, le hacen una reanimación por 20 minutos, pero no le reacciona su corazón; ella fue intubada”, contó Magda Arias, familiar de Yency.

Dice esta familia en Bogotá que desde el mismo instante en que ocurrió el hecho pidieron una necropsia, pues para ellos no era muy claro el deceso de la hermana de la casa. Desde ahí inició un segundo drama.

Los remitieron a Sogamoso, Boyacá, porque “acá no hay salas de congelamiento, no la pueden tener acá y ellos tampoco tienen las habilidades para hacer la necropsia en esta institución”, indicó Magda.

Con el acta de la necropsia y pensando que ya le podían dar cristiana sepultura los enviaron nuevamente a Bogotá para que en el hospital les dieran los certificados de defunción, pero hasta esta madrugada no fue posible.

“Entré directamente a urgencias, ellos me niegan, me dicen que por normatividad no me van a entregar un acta de defunción, cuando el deceso fue acá”, señaló la hermana de la mujer fallecida.

Esta familia en Bogotá completa más de 60 horas con el cuerpo de Yency Arias dando vueltas entre hospitales de Bogotá y Sogamoso, sin que les den una solución para poder darle cristiana sepultura.

El cuerpo de la mujer permanece afuera de las instalaciones del centro médico.