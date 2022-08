A joven inocente le inventaron que era pedófilo y ahora le piden plata para no difundirlo en redes

Dos jóvenes en Bogotá han vivido en carne propia una modalidad de extorsión en la que los obligan a pagar dinero a cambio de no difundir en redes sociales acusaciones que van desde el robo hasta la pedofilia, las cuales son falsas.

“Me comentan que me van a cobrar un dinero y si no (pago) publican la imagen por todas partes”, explica Daniel. A él le enviaron una foto con un mensaje en el que lo acusan de delicados delitos sexuales, que no son ciertos, pero que podrían generarle problemas.

Otra de las víctimas es Mariana Céspedes, cuyo calvario comenzó cuando perdió su cédula. Con el documento, los sujetos sacaron un préstamo por $60 millones.

"Empezaron a llamar a mi mamá, primero fue en Davivienda, un préstamo de $60 millones, lo cual yo nunca había hecho. Y hace como una semana empezaron otra vez, que yo era una ratera, que yo era una ladrona, que tenía que devolver la plata, plata que supuestamente yo me había robado", explicó la víctima.

A su número personal le escriben para presionar el pago de un dinero que nunca vio. Pero la situación se está saliendo de control y hasta sus padres han recibido amenazas.

En el caso de Daniel, el joven al que le inventaron que era un pedófilo, tuvo miedo de salir a la calle por temor a estos señalamientos. Sin embargo, evidenció una situación para él irrisoria: le exigían $45 mil para dejar de compartir la imagen.