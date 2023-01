A periodista le propinaron siete puñaladas en medio de asalto al que ni siquiera se resistió

Miguel Ángel Cruz iba llegando a su casa en el barrio Perdomo, en el sur de Bogotá, cuando fue tirado al piso por un sujeto armado.

Según narró la víctima, un desconocido “me agarró del cuello, esa persona no me dijo nada, únicamente me tiró al piso. Mientras buscaba mis objetos, empezó a propinarme varias heridas con arma blanca”.

“Estaba en el piso cuando me estaba agrediendo, yo empecé a pedir ayuda”, agregó.

Fue entonces cuando un hombre y su esposa, que pasaban por el sector, vieron “que una persona estaba siendo agredida”.

“Pedí auxilio. Empecé a hacer bulla para que los vecinos y la comunidad se alertaran”, relató el testigo.

El agresor “era de contextura morena, alto y pues el individuo, al ver que yo hice bulla, salió corriendo”, añadió.

Denuncian los familiares de Cruz que las autoridades no se apersonaron del caso porque no sabían qué cuadrante debía atenderlos.

El periodista, que trabaja con la Contraloría, está en el Hospital de Meissen.