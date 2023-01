A puños y empujones agredieron a dos mujeres a la salida de un bar en Bogotá

La golpiza, que tuvo lugar en el barrio Las Ferias, quedó registrada en video. Al parecer, todo ocurrió cuando sacaron a una persona del establecimiento.

“Un señor de esos (empleado del local) me mete un puño y me manda contra una moto. Ahí estuve como unos cinco o seis minutos desmayada”, aseguró Marli Pastrana, una de las agredidas.

Aunque el administrador del lugar no quiso pronunciarse, se maneja la versión que la situación se descontroló cuando sacaron a un hombre que aparentemente estaba borracho.

Las mujeres anunciaron que demandarán al propietario del lugar ubicado en la localidad de Engativá.