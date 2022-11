A punta de luces y música de Navidad, Joselito Gómez espanta a ladrones de este puente en Bogotá

Joselito Gómez Tacuma se ha convertido en el guardián del puente que conecta a Fontibón con el barrio Visión Colombia de la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá. Y su espíritu navideño lo llevó a decorar con luces el paso, con lo que también ha espantado a ladrones.

Una de las personas que transita por esa zona afirma “que hace unos años era muy peligroso y el man nos ha convertido este paso en algo esencial para toda la gente. El que le quiera dar una moneda se la da”.

Publicidad

Joselito Gómez, que ha convertido ese lugar en su hogar, dice que “todos los años siempre me ha nacido (armar Navidad) porque desde que yo me vine del Huila he vivido solo”, pero recalca que está “siempre con Dios”.

“Soy feliz en este puente, sinceramente”, comenta este reciclador, que decoró el lugar con un improvisado arbolito, tres instalaciones que compró con las monedas que le dan y parlantes que encontró entre la basura y con los que pone a bailar a los residentes del sector.



Este humilde reciclador pide como regalo al Niño Dios volver a ver en estas fechas a su mamá, María Lucrecia Gómez Tacuma, y a su hermana María Yineth Lozada Tacuma, que se encuentran en su natal Huila.