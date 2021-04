A taxista lo hirieron durante robo y no lo dejaron salir del hospital por no tener cómo pagar

Una taxista fue víctima de unos ladrones en Fontibón, occidente de Bogotá, luego de que abordaran el vehículo de servicio público como si fueran pasajeros solicitando una carrera. Los sujetos le robaron el producido y dos celulares, pero, además, lo atacaron con cuchillo.

“Se dirigían a Porvenir, al lado del río Bogotá. Llegando allá lo atrapan y literalmente lo chuzan y le roban las pertenencias”, dijo Alejandra Orozco, esposa de la víctima.

El taxista tuvo que ser llevado a una clínica, pero allá debió enfrentar a otro drama: no tenía EPS y tampoco cómo pagar la cuenta, 450.000 pesos, por lo que no lo dejaron salir.

“A raíz de la pandemia no pudimos seguirla cancelando, que son 278.000 pesos, un poco elevado el monto para cancelarlo”, afirmó Orozco.

La mujer anotó que los delincuentes le causaron una herida a su esposo en el tórax, que por poco toca el pulmón y donde le tuvieron que coger diez puntos, así como cortadas en los dedos.

Publicidad

El taxista fue retenido en el hospital, mientras su esposa y amigos trataban de reunir el dinero para pagar la cuenta.

“Le pedí muy amablemente que me colaborara con la trabajadora social que hay en la noche, pero me reitera que solo es para venezolanos y personas embarazadas, y me parece injusto que uno trabajando dignamente, sufra un incidente de estos y no le puedan colaborar”, aseguró Orozco.

Esta situación ocasionó una protesta pacífica de un grupo de taxistas en distintos puntos del sur y occidente de la capital de la República, mientras a su compañero aún no le permitían salir del centro asistencial.