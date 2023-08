Accidente en Bogotá: choque entre carro particular y camión dejó un herido

En la madrugada de este viernes, 18 de agosto, se registró un accidente en Bogotá sobre la carrera 68, cerca a la calle 100. En el hecho, el conductor de un carro particular se estrelló contra la parte de atrás de un camión.



De acuerdo con el testimonio de algunas personas, el sujeto que conducía el carro particular excedió la velocidad, pero, al parecer, en la zona no había señalización correcta.

Tras el accidente en Bogotá, una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial.

De otro lado, en los últimos días tuvo lugar otro accidente en Bogotá. Un enfermero fue atropellado por una ambulancia mientras conducía su moto. El siniestro vial se registró en la avenida Caracas con calle Sexta, cerca a la estación de Transmilenio Tercer Milenio.



“Yo salía de turno del trabajo, el semáforo estaba en verde y yo pasé. De un momento a otro pasó una ambulancia y me estrelló, yo quedé inconsciente en el suelo. Dos muchachas me ayudaron, hicieron un video y ellas dicen que la ambulancia venía con la sirena y no traía pacientes. Yo quedé en el suelo, ellos dijeron que habían llamado a Tránsito, Tránsito se demoró, ni siquiera me dieron los primeros auxilios y eso que es una ambulancia”, contó Víctor Leonardo Rojas, enfermero que fue atropellado.