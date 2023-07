Accidente en la vía Bogotá – La Mesa: muere madre y su esposo e hijos quedan heridos

En horas de la noche del martes 5 de julio se registró un aparatoso accidente en la vía Bogotá – La Mesa que dejó como saldo la muerte de una mujer de 40 años. Según las primeras versiones, un tractocamión sufrió una aparente falla mecánica y se llevó a su paso a dos camionetas particulares a un par de kilómetros de la entrada al municipio de San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca.



El Ojo de La Noche de Noticias Caracol conoció que en uno de los vehículos particulares viajaba una familia conformada por mamá, papá y dos hijos menores de edad. Ellos habían estado pasando unas vacaciones en el municipio de Tocaima.

Para evitarse los trancones de la operación retorno finalizado el puente festivo de San Pedro y San Pablo decidieron no viajar el lunes festivo y hacerlo en horas de la noche del día siguiente, precisamente cuando ocurrió el accidente en la vía Bogotá – La Mesa.

Al sitio acudieron Bomberos de Cundinamarca y personal de ambulancias, quienes certificaron que Marta Liliana González, la mamá de la casa, había perdido la vida por el fuerte impacto del tractocamión. Por otra parte, los niños, de 8 y 12 años, fueron remitidos al hospital de Soacha, Cundinamarca.

Entre tanto, al padre de familia lo trasladaron al hospital de Mosquera, pero luego de unas horas lo llevaron al centro asistencial donde estaban sus hijos para recuperarse junto a ellos.

Publicidad

El accidente en la vía Bogotá – La Mesa generó el cierre total del paso en ambos sentidos durante varias horas. Hacia las 4 de la madrugada, Invías informó la apertura a un carril para transportarse por el sector de Mondoñedo.

Aunque una falla mecánica se maneja como principal hipótesis del siniestro, no se ha descartado que el conductor del tractocamión que lo causó viajara con exceso de velocidad.

Para evitar hechos trágicos en carretera se recomienda no usar el celular mientras conduce, descansar bien antes de viajar y no exceder la velocidad. Programe su viaje, hágalo con tiempo para no estar corriendo.

Publicidad

De manera ideal, revise la parte mecánica de su vehículo y no olvide portar todos los elementos del kit de carretera.