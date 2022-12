Acordeonero podría quedar en silla de ruedas tras confuso operativo policial

En el barrio San Isidro de la localidad Ciudad Bolívar se realizó un retén el pasado 14 de agosto en el que aparentemente dos ocupantes en una moto intentaron evadirlo.

Cuadras más adelante del retén apareció la moto en el suelo con los dos ocupantes, aparentemente accidentados. Sin embargo, varios impactos de bala demostraban que no se trataba precisamente de un choque.

El cuerpo sin vida de Edison Badillo reposaba en el piso, mientras que su familiar, el joven que quedó vivo, fue trasladado a un centro asistencial. Lleva casi dos semanas recuperándose y los médicos alertan que posiblemente perderá la movilidad en sus piernas debido a la gravedad de la herida.

El padre del menor herido se refirió a la actitud de sus familiares que desencadenó en la reacción de los policías: “usted sabe que es menor de edad y los papeles todavía no los habían arreglado y ellos llevaban la tarjeta de propiedad y eso; a lo que dieron la vuelta para irse por otra vía, los policías lo levantaron a balín a plomo”

A pesar de que los hechos fueron confusos, la familia denuncia que las autoridades no se han acercado para ofrecer ayuda al menor. También consideran sospechosas algunas reacciones de los policías que al parecer entregaron las armas accionadas doce horas después de los hechos.

La familia del joven acordeonero se encuentra viviendo en Bogotá en la casa de un amigo, y a pesar de que aún es incierto el futuro de su hijo, desde ya se preguntan de dónde sacarán el dinero para costear los gastos médicos.