Adolescente en bicicleta murió arrollada por bus de Transmilenio en el centro de Bogotá

Como Angeline Lozada, de 16 años, fue identificada la adolescente que perdió la vida tras ser arrollada por un bus de Transmilenio en la calle 13 con carrera 18, centro de Bogotá.

Imágenes obtenidas por el Ojo de la Noche muestran que la menor intentó pasar la calle 13 confiada de que otros dos ciclistas ya lo habían hecho. Uno de ellos era su papá.

En ese momento pasó el articulado de Transmilenio y la embistió con tal fuerza que nada pudieron hacer los médicos que llegaron al sitio.

La menor se dirigía en compañía de su papá al sector de los talleres de bicicleta que quedan sobre la calle 13.

La coronel Zulma Leguizamo, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, hizo “un llamado a los ciclistas a que conserven las normas de seguridad, que no se pasen los semáforos en rojo, respeten el pare y que no invadan el carril exclusivo de Transmilenio para no tener más fatalidades”.