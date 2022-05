Agente del CTI resultó herido cuando intentó frenar robo en Transmilenio

Un agente del CTI que iba como pasajero de Transmilenio y que presenció un robo fue herido cuando trató de frenar a los delincuentes.

“El articulado abre las puertas, ingresan tres personas, los demás pasajeros dicen que eran seis delincuentes. Yo vi tres personas que con arma cortopunzante, cuchillo, empiezan a amenazar a los pasajeros, a mí también me amenazan y a todo mundo le piden el celular”, relató el hombre.

Fue en la estación Hospitales donde los ladrones aprovecharon la llegada de un bus para así detener las puertas e ingresar a robar. “Me voy a enfrentar al delincuente que se me acercó a mí y me fui detrás de él para recuperar los elementos, pero él me ataca con cuchillo. Yo lo ataco con las manos, pero él me lesiona el brazo”, añadió la víctima.

Los bandidos alcanzaron a llevarse varios celulares, pero debido a la acción de este hombre, que trabaja con el grupo de homicidios, el robo no fue mayor. Al agente lo atendieron en el hospital San José infantil.

Usuarios que transitan por ese punto del centro de Bogotá le piden a la Policía estar atenta a estos delincuentes que se esconden en el barrio San Bernardo.