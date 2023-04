Allanaron una bodega en Galerías y se llevaron tremenda sorpresa: vea lo que encontraron

Las autoridades capturaron en Galerías, oriente de Bogotá, a miembros de una banda señalada de vender por internet la mercancía que había sido robada de una empresa de Cundinamarca en los últimos meses.

La Fiscalía General de la Nación, en compañía del Gaula militar, llegó hasta una bodega en Bogotá donde encontró lo hurtado, que estaba avaluado en más de 200 millones de pesos.

Carlos Manuel Silva, director seccional de la Fiscalía de Cundinamarca, informó que se logró ubicar los artículos hurtados en la empresa de Cundinamarca, “lo cual estaban siendo comercializados en redes sociales”.

“Ante esto, la Fiscalía dispuso de manera prioritaria operativos que permitieron identificar un inmueble en el sector de Galerías, en Bogotá, hasta donde llegaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y del Gaula militar”, detalló.

“El allanamiento al lugar permitió recuperar los objetos a los que se hacía referencia en la denuncia”, agregó el funcionario del ente investigador.

Hace unos días, en otro caso de robo, por lo menos 15 delincuentes asaltaron una bodega en Bogotá, crimen en el que, al parecer, estarían involucrados policías.

Uno de los empleados presentes en la madrugada del sábado 25 de marzo de 2023 en la bodega de Puente Aranda atracada, relató que los sujetos llegaron apuntándole con un arma y lo obligaron a tirarse al suelo: “Nos vuelven a acostar apuntándonos y pues, en ese momento, nos dicen ‘no nos mire la cara’. En ese momento, me entran más los nervios”.

Una mujer que a esa hora estaba en el segundo piso del lugar, el cual suministra alimentos y medicamentos a los tenderos en Bogotá, dijo que uno de los sujetos “entró y me dijo ‘Policía Nacional’. Abrió la puerta, me apuntó, pero yo lo vi de civil y le dije usted no es la Policía. Él me dijo ‘¿se va a hacer matar?’, yo ya dije 'me van a matar aquí'”.

Los empleados fueron retenidos durante tres horas.

Según el propietario de la bodega, uno de los vigilantes reconoció a dos sujetos de los que habrían participado en el asalto e hizo la identificación a partir de fotografías que le mostraron en la Sipol.

Las investigaciones sobre el cinematográfico robo llevaron a las autoridades hasta un parqueadero en la localidad de Fontibón, donde encontraron todas las cajas que los delincuentes se habían llevado de la bodega en Puente Aranda.