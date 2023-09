Alumna de colegio en Bosa recibió tres puñaladas tras denunciar robo por parte de otra estudiante

Una estudiante del grado décimo de un colegio de la localidad de Bosa fue brutalmente atacada, incluso con arma cortopunzante, por parte de varias personas, aparentemente también alumnos. El hecho ocurrió luego de que denunciara que tras el hurto de sus pertenencias estaba una menor de octavo.



“A la salida, a las 6:20 que salen ellos de estudiar, le dijeron ‘allá en la esquina ya le entregamos sus cosas’, y pues mi hija fue, creía que le iban a entregar eso, y no; la cogieron entre varios, me la tumbaron al piso, me la mechonearon, me la golpearon y cuando ella intentó pues pararse fue cuando la otra le metió las tres puñaladas”, contó con preocupación la mamá de la estudiante.

Afortunadamente, un hermano de la menor, que también estudia en ese colegio de Bosa, la defendió. “Donde no, la historia hubiera sido otra”, recalcó la madre cabeza de hogar.

Esta mujer dice que, para colmo, ninguna autoridad las acompañó en el proceso de la denuncia: “Ellos sabían del robo porque mi hijo ante el coordinador le dijo lo que estaba pasando”.

Lo más grave es que “no es la primera vez que en ese colegio apuñalan a una niña, han pasado muchas cosas en el colegio y veo que nadie toma las medidas”.

“Si a mi hija Dios no lo quiera le hubieran dado la puñalada mal, la mata”, precisó la mujer.

La estudiante del colegio de Bosa agredida sigue bajo supervisión médica, mientras que los amigos, familiares y quienes conocieron este caso les piden a las autoridades que tomen medidas antes de que ocurra una tragedia.

El temor sigue latente por la posibilidad de que el hermano que defendió a la adolescente de décimo grado sea blanco de represalias.