Amigas que tomaron un taxi en la Zona T de Bogotá terminaron secuestradas y atracadas

Dos amigas vivieron toda una pesadilla cuando decidieron tomar un taxi para volver a sus casas después de estar departiendo en la Zona T de Bogotá. Terminaron siendo víctimas de hurto por parte de dos hombres, cómplices del conductor del vehículo.

“Era la 1:40 de la mañana, salimos de un sitio, pues cogimos un taxi, desafortunadamente lo cogimos en la calle, porque las aplicaciones en ese momento estaban colapsadas y necesitábamos irnos”, cuenta Viviana Bernal, víctima de ladrones.

Las mujeres abordaron el vehículo en la calle 85 con carrera 13, en Chapinero. El taxista condujo varias cuadras hacia el sur y en la calle 76 se detuvo.

“Mi amiga dice: ‘venga, ¿es que se perdió?’ y ahí aparecen, abren las puertas dos tipos, nosotras forcejeamos, hasta dos uñas se me partieron, el pie lo tengo negro porque tratamos de defendernos al máximo, pero al final nos redujeron, nos pusieron dos cuchillos”, relata Viviana.

Por cerca de 45 minutos, los delincuentes las tuvieron retenidas en el taxi, dándoles vueltas por Bogotá y las obligaron a entregar sus claves.

“Te miran el celular y empiezan a verificar todo, ellos vieron mis números de contraseñas, absolutamente todo, a mi amiga también le hicieron lo mismo”, agrega Bernal.

Cuando les quitaron todo, las dejaron en puntos diferentes de la localidad de Barrios Unidos, noroccidente de Bogotá.

“Cuando me estoy bajando uno de los tipos me nalguea, obviamente que para mí como mujer es frustrante, es humillante, pero no me pasó nada, a diferencia de cientos de mujeres, y mujeres que sabemos que también han sido violadas en ese sector”, manifiesta la víctima.