Apareció la silla de ruedas de deportista paralímpico que se llevó un taxista

Fabián Andrés Molano, deportista paralímpico que ganó en los pasados Juegos Nacionales una medalla de bronce en la modalidad de tenis de mesa, denunció que fue víctima del robo de un taxista en la carrera 30 con avenida Primero de Mayo.

Junto a su hermano, pidieron al conductor que permaneciera en el lugar mientras subían al segundo piso de una vivienda. Sin embargo, el hombre escapó con la silla de ruedas y una maleta.

“Esas cosas solo me sirven a mí. Haría un gran favor si las devolviera. Estoy sin silla, me tengo que arrastrar a veces cuando no hay alguien que me pueda desplazar al baño u otra parte”, dijo.

El joven pidió encarecidamente que le devuelvan sus pertenencias, pues además de la silla de ruedas, en la maleta tiene algunas sondas y medicamentos importantes para su cuidado personal.

Gracias a la rápida acción policial, vehículo, taxista y silla de ruedas fueron hallados en la localidad de Tunjuelito. El conductor, que fue interrogado por las autoridades, alegó que todo se trató de un descuido.