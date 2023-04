Apareció taxista señalado de acoso en Bogotá: "Simplemente le eché un piropo"

Luego de que una mujer denunciara a un taxista en la localidad de Fontibón, en Bogotá, por presunto acoso sexual, el conductor apareció para defenderse de dichos señalamientos.

Según lo que le dijo la joven al Ojo de la Noche, el hombre la siguió desde la puerta de su casa y durante varias calles “empieza a gritarme, a decirme como ‘mamita, súbase a mi taxi, yo le hago la carrera gratis’. Yo seguí ignorándolo, seguí caminando y más adelante sigue diciéndome porquerías, acosándome. Cuando yo digo ‘ya no más, respéteme, yo no tengo por qué aguantarme ese tipo de porquerías que me está diciendo’”.

La presunta víctima afirmó que cuando se giró para mirar al taxista él tenía "la mano en sus partes íntimas”.

También sostuvo que el señalado acosador “se estaciona y pone una sirena diciendo 'Policía Nacional, quédese quieta'. Cuando el señor se va a bajar del taxi yo empiezo a grabarlo y le empiezo a gritar ‘si a mí me llega a pasar algo es por culpa de este señor’”.

La mujer señaló que ha “hablado con diferentes personas de aquí de la localidad de Fontibón y me dicen que es reiterativo lo que está pasando con este señor, las placas ya las personas la han detectado”.

El taxista apareció y habló con el Ojo de la Noche para dar su versión de la historia.

El conductor, que también vive en la localidad de Fontibón, manifestó que lleva muchos años trabajando en su vehículo.

Aseguró que “lo que pasó fue que a la señorita yo simplemente le eché un piropo, yo iba a recoger unos usuarios que me dijeron que si los podía llevar, yo les dije ‘sí, un momentico’. La señorita pasaba, le eché un piropo, los señores que estaban ahí se fueron para otro lado, entonces la señorita cogió el celular y empezó a filmarme y a tratarme mal”.

“¿Yo qué hice? Yo le devolví las mismas palabras con las que ella me trató a mí, yo en ningún momento fui morboso, no hice nada, mi conciencia está limpia, es la palabra de ella contra la mía”, agregó el taxista.

Las autoridades siguen investigando la denuncia sobre presunto acoso en Fontibón, donde al parecer hay más mujeres que dicen haber sido víctimas de este conductor.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia