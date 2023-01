Aprovechó protestas por mal servicio de Transmilenio para agredir sexualmente a una joven

Usuarios bloquearon el paso de los vehículos en algunas estaciones y fue ahí cuando un sujeto atacó a la universitaria. El hombre fue capturado.

El hecho se registró en la estación de la Escuela Militar, en medio del caos que se registró en Transmilenio por el bloqueo que protagonizaron usuarios desesperados ante la falta de buses en la troncal norte.

El sistema se congestionó debido a lo ocurrido en las estaciones de Alcalá, calle 85, calle 100 y Prado.



En medio de las manifestaciones, un hombre agredió sexualmente a Laura Alfonso, de 22 años, que iba para su casa.

“Me giré, le grité, luego me puse a llorar, una chica me abrazó, me auxilió y la gente reaccionó y lo gritaron. Yo en ese momento estaba desconcertada”, relató.

Según Laura, nunca desconfió del atacante, “un señor de 49 años, pero no tiene pinta de malandro, es un tipo que está bien vestido, normal, tenía de hecho como un blazer”.

El hombre fue retenido y entregado a la Policía, pero la joven teme que pese a atraparlo en flagrancia, este quede libre.