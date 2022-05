Asaltan a cuatro hombres en ciclorruta del sur de Bogotá: “Llegué a la casa lleno de sangre”

El miedo circunda en una ciclorruta del sur de Bogotá, en el barrio La Coruña, donde cuatro biciusuarios fueron víctimas de un grupo de ladrones que los asaltó de igual forma que lo hace una banda en un paraje oscuro de la autopista Norte. Los ciudadanos se preguntan si se tratará de los mismos criminales.

Una de las víctimas narró lo que vivió junto a estos delincuentes.

“Dígales que le hagan caso, que no hagan nada y verá que salen todos de acá vivos, porque si no a nosotros no nos da pena pagarlo a ninguno aquí”, fue lo que le dijeron a este biciusuario asaltado en el sur de Bogotá.

Según él, cuando transitaba por la ciclorruta “se me atravesó un señor venezolano y lo primero que me dijo fue ‘quieto ahí’, y recibí un golpe en la cabeza y quedé tonto de una vez”.

“Cuando me di cuenta iba bajando hacia el barranco, dos me iban quitando la chaqueta, otro llevaba ya la cicla. Simplemente recibía golpes y decían ‘no diga nada, quédese callado y verá que se va a pasar rápido’”, añadió a su relato.

Los ladrones, que delinquen como los de la autopista Norte, le hicieron jurar a su víctima “por mi mamá si tenía plata en las cuentas, ‘destape el Nequi a ver si tiene algo, desbloquee el celular’, a los otros señores que sí tenían plata en Nequi de una vez hicieron transferencias”, señaló la víctima.

Entre los otros hombres asaltados, dijo el joven, “uno resultó con un puntazo en el hombro, con la cabeza rota, con el mismo revólver que cargaba le rompieron la cabeza, del mismo golpe que me dieron yo llegué a la casa lleno de sangre”.

Él regresó al sitio del asalto y allí encontró parte de sus pertenencias: “Contactos de la empresa, los cordones de las zapatillas y de los otros señores también”.

Como el sitio del robo está ubicado entre la frontera de las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, cuando el joven encontró a la Policía para poner el denuncio la respuesta que le dieron fue “que de ahí para allá manda es otro cuadrante”.