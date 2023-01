Asaltan a niños y desnudan a mujer: terrible robo en el desierto de Sabrinsky

Sin saber lo que iba a ocurrir, una de las víctimas les tomó una foto a los hampones antes del robo, registrado a la salida de Soacha.

Fueron 23 las personas asaltadas. Allí había nueve niños entre los 4 y 13 años.

“Nos acaban de atracar, cuatro manes y dos viejas, y se llevaron varias ciclas”, narró una de las víctimas sobre el horror que vivieron por más de una hora y media en uno de los miradores del desierto de Sabrinsky, ubicado por la vía de Mondoñedo, que de Soacha conduce a Mosquera.

“A mí me hacían caminar dos pasos, me tiraban al piso, me empezaban a dar con una correa”, contó una de las mujeres agredidas por los delincuentes, que llegaron armados con machetes y pistolas.

“Me hicieron desvestir dos veces. A todos les decían ‘callados, nadie puede mirar hacia arriba, el que mire le doy un pepazo’”, agregó sobre el ataque que sufrió.

Las víctimas, incluso, pensaron que iban a violar a la joven.

Para ellas lo más indignante, dicen, fue que no tuvieron acompañamiento de la Policía Cundinamarca.