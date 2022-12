Asaltan apartamento frente a caseta del vigilante, de día y mientras víctima estaba en el gimnasio

La mujer afirma que Policía supo del hurto antes que ella pero al llegar “al conjunto no les supieron decir dónde había sido el robo ni los dejaron ingresar”.

El hecho ocurrió en el sector de Niza 9, localidad de Suba, después de las cuatro de la tarde, cuando la propietaria del inmueble salió al gimnasio “y dos horas después regresé”.

Los delincuentes destruyeron la reja que da a un parque para así ingresar y desocuparle la vivienda.

“Y lo peor de todo es que mi apartamento está al frente de la caseta donde está el vigilante y hay una cámara de seguridad y nadie se dio cuenta”, contó la afectada.

Incluso habló de hechos irregulares durante el robo a su casa que tienen que ver con los guardias de seguridad.

“De hecho, cuando llamaron a la policía, la policía nos dijo a nosotros delante de todo el tema de seguridad que a ellos les habían informado que estaban robando el apartamento, pero cuando fueron a hacer el ingreso al conjunto no les supieron decir dónde había sido el robo ni los dejaron ingresar”, sostuvo.

Los delincuentes “sacaron dos televisores, un computador y joyas. El robo más o menos es de 12 millones de pesos, no me responde la administración. (…) “Lo único que me dejaron fue un televisor que no les cupo por esa ventana”

A pesar del monto del hurto no se tomaron huellas ni se presentó un equipo de investigación.

La propietaria del inmueble espera que por lo menos las autoridades vean las imágenes de las cámaras para identificar a los delincuentes.

