Así descubrió una mujer que su pareja usaba su carro para robar en Bogotá

Una mujer que suele pedir transporte por aplicación en Bogotá fue asaltada por el conductor que le prestó el servicio. Lo peor es que la dueña del carro resultó ser la pareja del señalado ladrón y le aseguró a la Policía que no sabía lo que hacía su compañero.

La víctima del robo contó que “salía de Verbenal, que es mi lugar de trabajo, e iba para mi casa, que es en Niza; todos los días uso este servicio, normalmente a las once de la noche, y llevo un año y medio pidiendo este servicio, nunca me había pasado nada”.

Según ella, “venía normal, hablando, ya íbamos en la autopista, llegando a la 127, volteó como tres cuadras antes y yo le dije ‘¿por qué volteó por acá?’, entonces fue cuando sacó un arma y me dijo ‘deme el celular’, pero yo como que no asocié”.

La joven llevaba el teléfono “en la mano y me lo rapó, me dijo ‘bájese, deme el bolso’ y yo le dije ‘no, no le doy mi bolso’, y me dijo ‘bájese’”.

El conductor huyó hacia el sur de Bogotá, pero la víctima alcanzó a alertar a los policías del CAI Alhambra, y con las placas, color y modelo del vehículo capturaron al señalado delincuente.