¿Atraco o plan criminal? En su propio hogar fue hallada muerta una mujer de 65 años

Aunque la casa estaba revolcada, no se robaron nada. Investigan si el caso tiene relación con un presunto problema de bienes dejados por su esposo al morir.

En una vivienda del barrio La Alquería fue hallada muerta la señora Dora Quiñones, de 65 años. Un familiar que llegó a visitarla la encontró tendida en su propia habitación.

Se dice que el apartamento estaba totalmente desorganizado, pero al parecer no se habrían llevado nada de valor.

No descartan que se trate de un homicidio planeado, pues desde hace varios meses, al parecer, estaban en disputa los bienes que el esposo dejó luego de su muerte.