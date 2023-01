Aunque se viste de corbata no sale a trabajar sino a robar con dos compinches

No usan armas de ningún tipo, pero sí intimidan a sus víctimas a punta de gritos. Se llevaron dinero y celulares de un supermercado en Suba.

Los tres sujetos entraron en el local del barrio Prado Veraniego y encerraron a los empleados en medio del hurto. Se llevaron más de $2 millones más los equipos móviles.

Para colmo de males, no es el único robo que han hecho en la zona. Días atrás entraron a un bar cercano y sometieron tanto a clientes como a empleados.

La forma de robar, las intimidaciones que utilizan y los rasgos coinciden, dicen afectados. En este caso no se contentaron con robar a las personas, sino que también pidieron botellas de licor.

La Policía de Suba afirma que ya tiene identificados a los delincuentes y trabajan en su pronta captura.

