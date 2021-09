Azotados por los motoladrones en Engativá: madrugan a robar y la Policía parece "dormida"

Una difícil situación de inseguridad afrontan los habitantes del barrio Tabora en la localidad de Engativá , noroccidente de Bogotá, por cuenta de los motoladrones que madrugan a robarlos cuando ellos salen a trabajar.

De acuerdo con la comunidad, vecinos ven los atracos que ocurren a eso de las 4:30 de la mañana, pero no hacen nada y la Policía llega después de las 6.

“Madrugan, en la noche, a todas horas”, manifestó una víctima de los motoladrones.

Estos sujetos van armados e intimidan a quienes madrugan a trabajar y les roban sus objetos de valor.

“Con palabras soeces me pidieron el celular, le di el celular, el otro le dijo que era todo y me arrancaron la maleta. Me trataron mal y la muchacha también, le quitaron el computador, celulares”, relató la joven víctima de hurto.

Y la Policía pareciera que brilla por su ausencia en el sector.

“A esa hora no pasa ninguna patrulla y también ir a poner una denuncia es un problema, que no lo quieren aceptar, que por internet, que vaya a un lado, al otro”, comentó la mujer.

Los trabajadores ya no saben qué hacer porque así no lleven nada de valor los motoladrones ataca, roban y luego se escapan.