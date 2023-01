Balacera en Soacha: matan a ladrón que acababa de asaltar bus y le encuentran siete celulares

Una balacera en Soacha se desató a plena luz del día, el jueves 12 de enero. Unos sujetos abordaron un bus intermunicipal para robar al conductor y los pasajeros, pero policías que estaban en la zona se percataron de lo que sucedía y se enfrentaron con los delincuentes, uno de los cuales falleció.

Según el chofer del vehículo asaltado, “venía conduciendo yo el bus cuando llegué al trancón de Mercurio -ellos aprovechan esos trancones para interceptar ahí los carros y robar a la gente-. El hombre me encañona por el lado derecho de la buseta y me dice que abra la puerta, y al estar encañonado abrí la puerta y atracó a los pasajeros”.

Una de las víctimas relató que los delincuentes “con un revólver me pegaron un cachazo en la cabeza, de una me empezó a salir mucha sangre, me quitó el celular, el dinero que tenía en la billetera y me quitó un reloj. Luego se bajaron, la buseta arrancó y empezamos a escuchar disparos”.

Según la Policía, la balacera en Soacha empezó cuando los ladrones emprendieron la huida.

Uno de los delincuentes, de 30 años, recibió dos impactos de bala en la espalda y la pierna derecha, heridas por las que falleció en la madrugada de este viernes, 13 de enero de 2023, en el hospital cardiovascular de San Mateo.

El sujeto, según la Policía, “tenía bajo su poder un arma de fuego tipo revólver y siete celulares que había acabado de hurtar en el transporte público”.

Al verificar los antecedentes del hombre muerto en la balacera en Soacha, autoridades se dieron cuenta de que era buscado por porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

