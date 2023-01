Banda del Diablo espanta, lastima y roba a ciclistas al lado del portal Banderas

Delinque en el deprimido que está ubicado en esa zona. A la más reciente víctima le quitaron hasta las monedas que llevaba en el bolsillo.

La banda ya es conocida como Los del Diablo.

Guillermo Durán, un conductor, fue el ciudadano que sufrió el último ataque.

“Saliendo aquí en Las Américas primero me salieron tres tipos, me hicieron caer, me agarraron a pata, puño, me dieron con un palo”, narró el hombre.

Los delincuentes no solo le robaron la bicicleta, que usa como medio de transporte para llegar al parqueadero donde está el vehículo con el que trabaja, también le hurtaron los papeles, el pase y las pocas monedas que cargaba.