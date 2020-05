Como aves de rapiña, ladrones se lanzaron sobre un profesor y le robaron el carro

Seis sujetos, que se movilizaban en dos motos de alta gama, acorralaron a su víctima, la golpearon y le quitaron hasta la argolla de matrimonio.

El robo se cometió en el barrio Bonanza, de la localidad de Engativá, cuando Ronald Pérez estaba arribando a su casa en una camioneta de placas GPW688 que hacía poco había estrenado.

Dos hombres armados, que salieron de un callejón, llegaron hasta la ventana del conductor y obligaron al profesor de inglés a bajarse de su carro.

“Me tiraron al piso, me golpearon y la camioneta, como que no les encendía, entonces me dieron un cachazo en la cabeza”, contó el docente.

Según el hombre, los criminales “tenían campaneros, dos motos que supieron dónde ubicarse”.

Uno de los delincuentes se fue en la camioneta y el otro caminó sin prisa hasta donde estaba una de las motos, para luego escapar.

Autoridades de Bogotá creen que la banda es la misma responsable del asesinato de un comerciante hace dos semanas en el centro de la ciudad.