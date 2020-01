“La gente gritaba, no me podía mover”: accidente de bus, en vía Facatativá-Bogotá, deja 24 heridos

El vehículo se estrelló y luego se volcó, al parecer, por exceso de velocidad. Este es el testimonio de una de las pasajeras.

“Recuerdo que iba en la buseta, hablando por teléfono. Íbamos rápido, estaba lloviznando duro. Sentí que dimos el bote y que estaba encima de las personas”, relata Elsa Castillo.

Y agrega: “no me podía mover, un señor me alzó y me sacó. La gente gritaba”.

Un total de 24 personas resultaron heridas, de las cuales 22 fueron remitidos al hospital de Facatativá y dos a centros médicos de Madrid, en Cundinamarca.

Personas que transitaban por la vía Panamericana que pasaban por el lugar corrieron a auxiliar a las víctimas del accidente.