Borracho se robó una camioneta porque, según él, su esposa lo iba a regañar si no llegaba temprano

El hombre aprovechó que estaban desvarando el vehículo y, en un descuido, se lo llevó.

“Se acercó un muchacho a pedirnos una dirección, que dónde quedaba la 68 sur, nosotros le dijimos. Luego empezamos a bajar la herramienta y, de un momento a otro, el carro arrancó”, narró Andrés Bautista, conductor de la camioneta.

Además, contó que se subió en un vehículo particular y persiguió al hombre: “Sobre la 72 se estancó contra un andén. Me bajé del carro (en el que lo perseguía) y me le mandé por la ventana. Me le subí y lo agarré de las manos”.

Autoridades de Bogotá llegaron y capturaron al sujeto que será procesado por hurto de vehículo.